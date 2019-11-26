Ankara'daki S-400 testi bakın hangi Amerikalıyı rahatsız etti
Ankara'daki S-400 testi, ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi Brett McGurk'u rahatsız etti. McGurk, "Erdoğan'ın Beyaz Saray'daki Trump'ı ziyaretinden 10 gün sonra, Türkiye NATO uçaklarını yeni Rus S-400 füze sistemini test etmek için uçurdu. Öte yandan Türkiye'nin desteklediği grupların Suriye'nin kuzeydoğusunda harekâta devam ettiği söyleniyor. Utanç verici." ifadelerini kullandı
GÜNDEM 26.11.2019, 14:56
ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi Brett McGurk, Ankara'daki S-400 testinden rahatsız oldu.
Twitter hesabından paylaşım yapan McGurk, şunları belirtti:
"Erdoğan'ın Beyaz Saray'daki Trump'ı ziyaretinden 10 gün sonra, Türkiye NATO uçaklarını yeni Rus S-400 füze sistemini test etmek için uçurdu.
Öte yandan Türkiye'nin desteklediği grupların Suriye'nin kuzeydoğusunda harekâta devam ettiği söyleniyor.
Utanç verici"
ulusal.com.tr
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