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Ankara'daki S-400 testi bakın hangi Amerikalıyı rahatsız etti

Ankara'daki S-400 testi, ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi Brett McGurk'u rahatsız etti. McGurk, "Erdoğan'ın Beyaz Saray'daki Trump'ı ziyaretinden 10 gün sonra, Türkiye NATO uçaklarını yeni Rus S-400 füze sistemini test etmek için uçurdu. Öte yandan Türkiye'nin desteklediği grupların Suriye'nin kuzeydoğusunda harekâta devam ettiği söyleniyor. Utanç verici." ifadelerini kullandı

GÜNDEM 26.11.2019, 14:56
Ankara'daki S-400 testi bakın hangi Amerikalıyı rahatsız etti

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi Brett McGurk, Ankara'daki S-400 testinden rahatsız oldu. 

Twitter hesabından paylaşım yapan McGurk, şunları belirtti:

"Erdoğan'ın Beyaz Saray'daki Trump'ı ziyaretinden 10 gün sonra, Türkiye NATO uçaklarını yeni Rus S-400 füze sistemini test etmek için uçurdu. 

Öte yandan Türkiye'nin desteklediği grupların Suriye'nin kuzeydoğusunda harekâta devam ettiği söyleniyor. 

Utanç verici"

ulusal.com.tr

#ankara #s400 #amerika #Brett McGurk
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