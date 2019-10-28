Ankara'dan peş peşe Bağdadi açıklamaları

Terör örgütü IŞİD elebaşı Ebubekir El-Bağdadi'nin Amerika tarafından etkisiz hale getirilmesine Ankara olumlu mesajlar verdi.

Türkiye'den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı, Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesini bir "dönüm noktası" olarak tanımladı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da operasyon kapsamında Amerika ile görüş alışverişinde bulunulduğunu duuyurdu. Bilgilendirme yapıldığını söyledi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yaptığı açıklamada, "PKK/PYD'yi meşrulaştırma çabaları" ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.



Terör örgütü IŞİD elebaşını etkisiz hale getiren Amerika'ya, Mazlum Kobani adlı terörist Ferhad Abdi Şahin ile ilgili uyarı ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.



Soylu, Avrupa'ya sert tepki gösterdi.

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