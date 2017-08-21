İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Servet Yılmaz, görevi Mahmut Karaaslan'dan devraldı.

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İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Servet Yılmaz, görevi Mahmut Karaaslan'dan devraldı.



İçişleri Bakanlığının cumartesi gecesi yayımlanan kararnamesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne atanan eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelişinde törenle karşılandı.



Protokol kapısında Mahmut Karaaslan tarafından karşılanan Yılmaz, tören mangasını selamladıktan sonra Ankara Emniyet Müdür Yardımcıları ile tek tek tokalaştı.



Makam katında düzenlenen devir-teslim töreninin ardından Yılmaz, selefi Karaaslan'ı törenle uğurladı. Tören mangasını selamlayan Karaaslan, polislerden helallik istedi.



Ankara'nın yeni Emniyet Müdürü Servet Yılmaz daha sonra haftalık asayiş toplantısına katılmak üzere Ankara Valiliği'ne gitti.



İstanbul Şile İlçe Emniyet Müdürü ve İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yılmaz, 25 Ocak 2015'te Kahramanmaraş Emniyet Müdürü olarak atandı. 28 Ekim 2016'da Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Yılmaz, Cumartesi gece yayımlanan kararname ile Ankara Emniyet Müdürü oldu.

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