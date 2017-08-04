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Ankara merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Kamu kurumlarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 50'si eski 59 personeli hakkında gözaltı kararı verilerek 20 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltıların olduğu öğrenildi

Ankara merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Kamu kurumlarındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 50'si eski 59 personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Karar doğrultusunda harekete geçen emniyet ekipleri, zanlıları yakalamak için Ankara merkezli 20 ilde operasyon başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çalışanı şüphelilerden 50'sinin kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) meslekten ihraç edildikleri ya da açığa alındıkları belirtildi.

Bu arada gözaltıların olduğu öğrenildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara #fetö
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