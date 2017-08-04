Kamu kurumlarındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 50'si eski 59 personeli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Karar doğrultusunda harekete geçen emniyet ekipleri, zanlıları yakalamak için Ankara merkezli 20 ilde operasyon başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çalışanı şüphelilerden 50'sinin kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) meslekten ihraç edildikleri ya da açığa alındıkları belirtildi.
Bu arada gözaltıların olduğu öğrenildi.
ulusal.com.tr
Kamu kurumlarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 50'si eski 59 personeli hakkında gözaltı kararı verilerek 20 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltıların olduğu öğrenildi
Kamu kurumlarındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 50'si eski 59 personeli hakkında gözaltı kararı verildi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.