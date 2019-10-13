Ankara'nın başkent oluşunun 96'ncı yılı

Önce Anıtkabir sonra İkinci Meclis ziyaret edildi. Ziyaretlerde cephedeki Mehmetçik unutulmadı.

Ankara’nın Başkent oluşunun 96'ncı yıldönümü bir dizi törenle kutlandı. Anıtkabir’de yapılan ilk törende Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek Ata'nın huzuruna çıktı. Şahin, Anıtkabir Özel defterini imzaladı.

Anıtkabir'deki törenin ardından İkinci Meclis’te bir program düzenlendi. Ankara Valisi Şahin, konuşmasında Barış Pınarı Harekâtında görev yapan askerlere seslendi.

Törende konuşan diğer bir isim de Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan'dı. Turan, harekatın tarihten gelen emirler ışığında yürütüldüğünü belirtti.

Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı da Ankara’nın Başkent oluşunun yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajda, Ankara'nın mücadele merkezi olduğu belirtildi. Ankara'dan yönetilen Barış Pınarı Harekatının da emperyalizme darbe vurduğu ifade edildi.

ulusal.com.tr