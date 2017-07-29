Uyuşturucu ve silahlı suç örgütü elebaşı Kadir İnan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince İzmir'de yakalanarak Ankara'ya getirildi. İnan ve kendisine yardım ettiği iddia edilen 4 kişi, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü

Organize suç örgütü elebaşı ve "Ankara'nın uyuşturucu baronu" olarak nitelendirilen cezaevi firarisi Kadir İnan ve kendisine yardım ettiği iddia edilen 4 kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve istihbarat Şubesi ekiplerince İzmir'de gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi.



AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara'da gerçekleştirilen birçok uyuşturucu kaçakçılığı ve silahlı olayın faili olan, 14 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi İnan'ın yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiğini tespit eden Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütü elebaşı ve beraberindekileri takibe aldı. Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir'de bir süre takip edilen Kadir İnan ve beraberindeki 3 kişi, polis ekipleri tarafından İzmir'deki bir alışveriş merkezine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Öte yandan, İnan'a ait olduğu tespit edilen yatın kaptanı da yakalandı.



İzmir Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından gece saatlerinde tarifeli uçakla Ankara'ya getirilen İnan ve yanındaki 4 kişi, havalimanından Özel Harekat ekipleri eşliğinde zırhlı araçla alındı. Zanlılar, sorgulanmaları için daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.



14 suçtan aranıyordu



Başkentte gerçekleştirilen birçok uyuşturucu kaçakçılığı ve silahlı olayın faili olduğu tespit edilen, "Ankara'nın uyuşturucu baronu" olarak nitelendirilen İnan'ın, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, çok sayıda yaralama, tehdit, darp ve ruhsatsız silah taşımak gibi 14 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.



