Ankara-Pekin ilişkilerinde tarihi bir sayfa açıldı

Asya Çağının tren rayları üzerinde Ankara'ya ulaştı. Türkiye üzerinden Avrupa'ya yola koyuldu.

Türkiye Çin ilişkilerinde tarihi bir dönem başladı. İki kırayı birleştiren ilk yük treni başkente ulaştı.

Kuşak Yol Girişimi kapsamında Çin'in Xi'an kentinden yola çıkan China Railway Ekspres adlı kargo treni 28 Ekim'de Türkiye'ye giriş yapmıştı. Bir gün Kars'ta konaklayan tren 29 Ekim'de Ankara'ya doğru yola çıktı.

6 Kasım itibariyle Ankara Tren Garına gelen tren için bir tören yapıldı.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'ın ev sahipliğindeki törene, trenin geçtiği güzergahtaki ülkelerin yetkilileri katıldı. Shaanxi Bölgesel Parti Komitesi Sekreteri Hu Heping, Kazakistan Ulusal Demir Yolları Başkanı Sauat Mynbaev (Sauat Minbayev), Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Niyazi Seferov törende yer aldı. Törende yapılan konuşmalarda girişim kapsamında taşınacak yüklerin artırılması gerektiği vurgulandı.

Yaklaşık 850 metre uzunluğunda, 42 TIR eş değerinde yük taşıyan tren Ankara'dan uğurlandı. Eskişehir, Kocaeli, İstanbul ve Edirne'den geçecek tren Avrupa'ya ulaşacak. Böylece hem Marmaray hem de Kuşak Yol Girişimi'nin Orta Koridorundan geçen ilk yük treni olacak.

Trenin 18 gün sürecek yolculuğu ise Çekya'nın Başkenti Prag'ta sona erecek. Bunun için Türkiye'den sonra Bulgaristan, Macaristan, Slovakya ülkelerinden geçiş yapılacak.

ulusal.com.tr