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Ankara Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmalarına ilişkin, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen Ankara Üniversitesi personeli 31 kişi hakkında gözaltı işlemleri başlatıldı. Konya'da da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görevli 21 subaydan 14’ ÿgözaltına alındı.

Ankara Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na yapılan operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadesi doğrultusunda 2’si kıdemli yüzbaşı, 13’ü, üsteğmen, 6’sı teğmen olmak üzere 21 subay hakkında ’Anayasa’yı ihlal, Yasama organlarını engellemeye teşebbüs etmek, Hükümete karşı isyan, Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından yakalama kararı çıkartıldı.

Bunun üzerine bugün polis tarafından gerşekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14ÿsubay gözaltına alındı. Örgüt içinde aktif rol aldığı ileri sürülen askerlerin evinde ve üs komutanlığında çalıştığı birimlerde aramaların sürdüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fetö #Ankara Üniversitesi
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