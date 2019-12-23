Ankara Valiliği’nden fırtına uyarısı (23 Aralık 2019 Ankara hava durumu)

Ankara Valiliği 23-24 Aralık günlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, başkentte bugün ve 24 Aralık'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunması gerektiğini bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre; 23-24 Aralık günlerinde Ankara’da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir.soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusu kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

ulusal.com.tr