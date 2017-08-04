Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara ve çevresindeki gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara radarından alınan son verilere göre, önümüzdeki 2 saat içerisinde (Türkiye saatiyle 17.30-19.30) Ankara il merkezi ve çevresinde, gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Ayrıca, MGM tarafından Ankara'nın son radar görüntüsü de paylaşıldı
ulusal.com.tr
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara ve çevresindeki gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara ve çevresindeki gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
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