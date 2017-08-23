Kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık olacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



MARMARA



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



EDİRNE °C, 31°C

Az bulutlu



ISTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELI °C, 30°C

Az bulutlu



EGE



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHISAR °C, 28°C

Az bulutlu



DENİZLİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



IZMIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



MANISA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu



ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu



ISPARTA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 27°C

Az bulutlu



CANKIRI °C, 28°C

Az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 25°C

Az bulutlu



KIRŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu



BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Sinop çevrelerinde kuzeybatı yönünden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.



DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu



KARABÜK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 mm), Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-75 mm), Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (76-100 mm üzeri)olması bekleniyor. Rüzgarın Samsun çevrelerinde kuzeybatı yönünden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.



AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TOKAT °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS °C, 31°C

Parçalı bulutlu



TUNCELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DIYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



SIIRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık