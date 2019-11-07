Ankara'ya '13 Kasım' uyarıları

ABD'nin Türkiye karşıtı tavrı masada. Ankara'nın kozları da..13 Kasım zirvesi Ankara-Washington hattındaki krizin gölgesinde yapılacak.

Amerika ile Tel Abyad -Resulyan hattı arasında kalan teröristlerin çıkartılması için bir mutabakat yapılmıştı. Mutabakatın dışında kalan bölgelerde ise ABD kara gücü ile petrol bölgelerini kontrol altında tutma hedefinde. Uzmanlara göre, Ankara, Erdoğan Trump zirvesinde, 30 kilometre dışında kalan teröristlerin imhasını gündeme getirmeli.

Barış Pınarı Harekatı karşısında direnemeyen ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'ye karşı yaptırım kararı alındı. Bu adım görüşmede gündeme gelecek konuların başında yer alıyor.

Amerikan Temsilciler Meclisi 1915 olaylarını soykırım olarak tanımıştı. Uzmanlar, soykırım kararına Erdoğan'ın Perinçek-İsviçre davasında kazanılan zaferi Trump'ın önüne koyması gerektiğini söyledi.

Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen Erdoğan'ın da içinde yer aldığı isimlere yaptırım öngören taslak da gündemde olacak.



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