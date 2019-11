Ankara'ya emeklilikte yaşa takılanlar EYT çıkarması

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, önemli bir açıklama yaptı.

Özüpak, şunları belirtti:

"Konfederasyon olma yolunda onbeş Dernegimiz le hak aramaya devam ediyoruz. Dernek adresleriniz ve iletişim numaraları mız aşagıda dır.

Derneklerimize üye olup hakkımız için bende burda diyebilirsiniz.

Şehir şehir gezdik açılışlar yaptık haftaya Ankara ya çıkarma yapacagız ve hakkımız için görüşmeler yapacagız.

Derneklerimize maddi manevi destege ihyçtiyaç duymaktayız.

Her il her ilçe de ve her evde bir EYT li oldugunu biliyoruz ve sizin desteginizi bekliyoruz.

İSTANBUL

ADRES: H.Rıfat Paşa Yüzer Havuz Sk. 1 B Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:9 No:1437 34384 Şişli/ İstanbul.

SERPİL ŞAHİN-ARZU LASTİKÇİ-METE GÜLŞEN

TEL: 0536 777 88 74

ANKARA

ADRES: Ulus Şehir Çarşısı Anafartalar Cad No:3/194 Altındağ/Ankara

BAŞKAN: ERSİN KOTAN

TELEFON: 0 532 785 78 50

İZMİR

ADRES: Mansuroğlu Mahallesi 226. Sokak No:9/C Bayraklı/İZMİR

DOĞAN TÜRKER

TEL: 0 535 898 67 27

BURSA

ADRES: Kıbrıs Şehitleri Cad. Uluyol Bilgi İş Merkezi No:18 kat:3 No : 323 Osmangazi / Bursa

TURGAY ÖLÜÇ

TEL: 0552 552 3416

BİLECİK

ADRES: Çarşı mah. saraycık cad. No: 12/B Nadir Uncu iş Merkezi Bozüyük/ BİLECİK

İSMAİL DÜŞÜNEN

TEL: +90 542 349 97 65

GEBZE

ADRES: Mustafapaşa Mah. Şehit Yılmaz Argon Cad. No. 116/E Gebze Kocaeli

NUH ERDOĞAN

TEL: +90 533 573 4720

KOCAELİ

Adres: Kemalpaşa mahallesi Eski Hamam Sokak No:1 Gakko Kervansaray işhanı /23 Kocaeli/İzmit

Başkan: ZEKERİYA AKBULUT

Telefon: 0 532 690 64 11

ÇANAKKALE

Çanakkale Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği ÇEYTD

Adres :Kemalpaşa Mah.Cumhuriyet Bulvarı Çelik İŞ Hanı No:10/22

Çanakkale

BAŞKAN: MURAT ÇAĞLAYAN

TELEFON: 05422339141

Sadi Diler (Çan) 05422016296

İsmail Evren (Biga) 05327622746

TRAKYA (EDİRNE-TEKİRDAĞ-KIRKLARELİ)

ADRES: G.o.p Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:1 Erna Center Kat:5 /135 Çerkezköy/Tekirdağ

TELEFONLAR:

Şenol Kurt (Çerkezköy) 0.533 437 69 81

Bahattin Yalçın (Çerkezköy): 0 532 566 7851

Erdal Öztürk (Çerkezköy) 0 543 722 2259

ESKİŞEHİR

Adres: İstiklal Mah. Reşadiye Esnafı Sok. Ethem Doğru İş Hanı No:3 K:3 D:14 Eskişehir

BAŞKAN: GÜRCAN GÖÇ

05075739098

Başkan Yardımcısı

Hakan ESDİ

0507 820 6336

KAYSERİ

ADRES: Hunat Mah. Zenneci Sok. İşler İş Merkezi No:13/6

MELİKGAZİ/KAYSERİ

BAŞKAN: İSMAİL YILMAZTÜRK

TEL: 0.532.583.93.64

BOLU-DÜZCE-SAKARYA EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ADRES: Burhaniye Mah. Genaral Kazım Sokak Beyaz Konak Apt. No:22 K:1 No:1 Merkez/DÜZCE

BAŞKAN: MEHMET ALİ ÇELİK

TEL: 0.533.237.66.90

ADANA

ADRES: Cemalpaşa Fuzuli Cad. Galeria İş Merkezi Kat:2 No:72 Seyhan/ADANA

BAŞKAN: UĞUR ALTUNTAŞ

Telefon: 0 535 493 52 54

MANİSA

Adres: Uncubozköy mh Cemal Ergün sit.53/A D.1 Yunusemre / Manisa

Başkan: Metin Pekkaraca

Telefon: +90 535 987 67 75

Başkan Yrd: Mehmet Mutlu

Telefon: +90 536 330 79 45

SAMSUN

ADRES: Kışla Mahallesi Didim Sokak Yıldız Sitesi No:1 A Blok İlkadım/ SAMSUN

BAŞKAN: KAMURAN ÖZER

Telefon: 0 542 688 7227"

ulusal.com.tr