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Ankara'ya şehit ateşi düştü

ŞIRNAK'ta 16 gün önce PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Meriç'in baba ocağına ateş düştü.

Ankara'ya şehit ateşi düştü

ŞIRNAK'ta 16 gün önce PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Meriç'in baba ocağına ateş düştü.

Şırnak'ta 12 Ağustos günü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Meriç, bugün öğle saatlerinde GATA'da şehit oldu.

Şehit Meriç'in, Yenimahalle İlçesi'nin Kuzey Yıldızı Mahallesi'ndeki 1453'üncü Sokak üzerinde bulunan baba ocağına ateş düştü. Acı haberi alan aile, gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin baba evinin bulunduğu binaya dev Türk bayrağı asılırken, evinin önüne de Yenimahalle Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Memduh-Zöhre Meriç çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olduğu öğrenilen şehit Meriç'in bekar olduğu belirtildi. Uzman Çavuş Meriç'in cenazesi, yarın öğle namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara
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