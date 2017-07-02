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Ankara'da hamilelere sıcak tatili

Ankara'da yarın sıcak nedeniyle kamuda çalışan hamileler, kalp damar ve solunum hastaları idari izinli sayılacak.

Ankara'da hamilelere sıcak tatili

 Ankara Valiliğince, aşırı sıcaklar nedeniyle yarın kamuda çalışan hamileler, engelliler, kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlar ile kanser hastalarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve hava tahmin raporlarına göre başkentte hava sıcaklığının yarın da yükselmeye devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığının Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler Genelgesi kapsamında Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun olağanüstü toplandığı ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan hamileler, engelliler ile belgelendirmeleri halinde kalp, beyin, solunum sistemi, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlar ile kanser hastalarının yarın idari izinli sayılması kararının alındığı kaydedildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #sıcaklık #Hamile #ankara
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