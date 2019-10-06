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Ankara’da İklim Değişikliği Çalıştayı

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın çalışma hayatına etkileri Ankara'da düzenlenen çalıştayda masaya yatırıldı. Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, iklim değişikliğine çalışanlar ve işverenlerin de çözüm araması gerektiğini vurguladı. Biyolog Prof. Dr. Ali Demirsoy ise uluslararası bütün taraflara görev düştüğünü belirtti, çözüm için acil adım atılmasını istedi.

Ankara’da İklim Değişikliği Çalıştayı

Çalıştay düzenledi, iklim değişikliğinin çalışma yaşamına etkileri tartışıldı.

Tez-Koop-İş Sendikası 5 Ekim tarihinde Ankara’da “İklim Krizinin Çalışma Yaşamına Etkileri” başlığıyla çalıştay düzenledi. Çalıştayda küresel ısınmadan dolayı göçlerin yaşanacağı, bunun da çalışma yaşamında sorunlar yaratacağına dikkat çekildi.

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, işveren ve çalışanların da iklim değişikliğine çözüm araması gerektiğini söyledi.

Çalıştay konuşmacılarından Biyolog Prof. Dr. Ali Demirsoy da Ulusal Kanal’a değerlendirmelerde bulundu. Demirsoy, küresel ısınmanın şimdiye kadar 7 kez meydana geldiğini söyledi.

Küresel ısınmanın daha çok konuşulacağını belirten Demirsoy, çözüm için çağrı yaptı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara
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