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Ankara'nın yeni emniyet müdürü belli oldu

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, emeklilik dilekçesini vererek yıllık izne ayrıldı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz yeni Ankara Emniyet Müdürü oldu

Ankara'nın yeni emniyet müdürü belli oldu

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, emeklilik dilekçesini vererek yıllık izne ayrıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 14 Mart 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Ankara Emniyet Müdürü olarak atanan Karaaslan emekli oluyor. Karaaslan, emeklilik dilekçesini vererek yıllık izne ayrıldı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz yeni Ankara Emniyet Müdürü oldu.

MAHMUT KARAASLAN KİMDİR

Kayseri'de 1961 yılında dünyaya gelen Karaaslan, 1979 yılında Polis Kolejinden, 1983 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra İzmir, Ağrı, Ankara ve Emniyet Genel Müdürlüğünün değişik birimlerinde görev yaptı.

Karaaslan, 2006 yılı içerisinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek 2007 yılında Polis Başmüfettişi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığında, 2014-2016 yılları arasında Van İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Mahmut Karaaslan #ankara
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