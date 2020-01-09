Anne, bebek ve çocuk fuarı 38. kez İstanbul'da açıldı

Renk de çeşit de fazla. 38'inci Uluslararası İstanbul Anne Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı başladı.



İstanbul Fuar Merkezinde açılan fuarda 300'den fazla marka aynı çatı altında birleşti.

2010 yılında 118 milyon dolar olan bebek giyim ihracatı, 2019 yılında 250 milyon dolar civarına yükseldi.

Fuarı gezenler sektöre dair son yeniliklere ulaşma fırsatı da buluyor.



Birbirinden farklı ürünlerin bulunduğu fuara yurtdışından da ilgi büyük.

HABER: DİLEK DOĞAN - KAMERA: EMRE ALP GENÇ

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