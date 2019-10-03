Kızı Haya'li artık rüyalarında görmek istemeyen anne Süheyla Demir Diyarbakır'da evlat nöbetine katıldı. 5 yıldır kızından haber alamayan Anne Demir, kızının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutuyor.

Hayal Demir, 5 yıl önce 17 yaşında lise son sınıf öğrencisiyken kaçırıldı. Sözde açılım sürecinde hendekler kazan PKK'nın kaçırdığı çocuklardan biri Hayal.



Demir ailesi Ağrı'da yaşıyor. Anne Süheyla Demir daha fazla seyirci kalamadı, susamadı. 1,5 yaşındaki çocuğu ile koştu, Diyarbakır'a geldi.



Bir ümit kızı Hayal sesini duysun, dönsün istiyor anne Süheyla Demir.



Kızı Hayal kaçrıldıktan sonra bir kez aramış ailesini.



Süheyla Demir, evladı PKK tarafından kaçırılan ailelere seslendi.



Sayıları artık 51 olan aileler HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde kararlılıkla eylemlerini sürdürüyor.



ulusal.com.tr