Anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hayatını kaybeden anne ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı. 2 katlı kerpiç evin yıkılması sonucu yaşamını yitiren anne ve oğlu için Çolak Camisinde tören düzenlendi.
GÜNDEM 25.01.2020, 16:25
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hayatını kaybeden anne ile oğlu toprağa verildi.
Çolak Mahallesi'nde iki katlı kerpiç evin yıkılması sonucu 32 yaşındaki anne Gazel Say ile 5 yaşındaki oğlu Yusuf Ali Say hayatını kaybetti.
Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı. Anne ile oğlunun birbirlerine sarılmış vaziyette bulunduğunu bildirdi.
Gazel Say ve Yusuf Ali Say için Çolak Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı.
ulusal.com.tr
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