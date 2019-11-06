Annelerin eylemi 2 ayı geride bıraktı

Çocuklarının dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan kahraman annelerin Diyarbakır'daki eylemi 2 ayı geçti.

Annelerin 3 Eylül'den bu yana parti binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine toplumun her kesiminden destek geldi. Ailelerin sesini Almanya'daki duyarlı vatandaşlar da derinden hisseti. Bir grup Alman vatandaşı anneleri ziyaret etti.

Ailelerden biri Almanya'nın teröristlerin eylemine göz yummasına tepki gösterdi.

Gerçeği görmek için aileleri ziyaret ettiklerini söyleyen Alman vatandaşları desteklerini iletti.

ulusal.com.tr