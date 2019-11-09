Antalya'da 4 kişi evde ölü bulundu! Siyanür bulgusuna rastlandı

Antalya'da 8 katlı bir binanın en üst katında oturan 4 kişi evlerinde ölü bulundu.

Aileden bir süre haber alamayan yakınları polise haber verdi. Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, 2'si çocuk 4 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

İçerideki kokudan etkilenen 3 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Bunun üzerine apartman boşaltıldı. Olay yerine Afyonkarahisar'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler ekibi çağrıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, siyanür bulgusuna rastlaladı.

El ele tutuşan baba ve çocuklarının cesedinin evin salonunda, anneninkinin ise banyoda bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde Baba Selim Şimşek'in yazdığı bir mektup bulunda. Mektupta "Herkesten özür diliyorum ama artık yapacak bir şeyim yok" yazdığı öğrenildi.

Aileninin cansız bedenleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ulusal.com.tr