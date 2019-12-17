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Antalya'da banka soygunu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

GÜNDEM 17.12.2019, 10:26
Antalya'da banka soygunu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Caddesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir bankanın şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. 

Şüpheli tarafından çalışanları dışarıya çıkarılan bankanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Özal Harekat polisleri de bölgede hazır bekletiliyor

#antalya #muratpaşa #Konyaaltı Caddesi #Bahçelievler Mahallesi
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