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Antalya'da FETÖ operasyonu

Antalya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 85 kişiden 28'i daha adliyeye sevk edildi.

Antalya'da FETÖ operasyonu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl  Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince  gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve bir kısmının ByLock kullandığı  tespit edilen 85 şüpheliden 28'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler,  yoğun güvenlik önlemleri altında Antalya Adliyesine getirildi.

FETÖ/PDY soruşturması doğrultusunda daha önce kapatılan Akdeniz  Çalışanlar Derneğinin (AKÇADER) üyelerine yönelik soruşturmaya ilişkin Antalya  merkezli 6 ilde 13 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, çeşitli meslek gruplarından  85 kişi gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 8'i  tutuklanmış, 17'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Diğer  32 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Zanlıların, dernek çatısı altında örgüte eleman kazandırdıkları,  "himmet" adı altında para topladıkları ve hükümet aleyhine propaganda  yaptırdıkları öne sürülmüştü. "Beddua seansları" düzenleyen örgüt üyelerinin,  darbe girişiminden sonra da faaliyetlerine devam ettikleri belirtilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Fetullahçı Terör Örgütü #fetö #antalya
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