Antalya'nın Serik ilçesinde "hero" yazılı tişört giyen kişi, "silahlı terör örgütü propagandası" suçundan tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde "hero" yazılı tişört giyen kişi, "silahlı terör örgütü propagandası" suçundan tutuklandı.



Belek Turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelde çalışan Muhammet S. (29), üzerinde "kahraman" anlamına gelen, İngilizce "hero" yazılı tişörtle iş yerine geldi.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine Muhammet S. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütü propagandası" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Muhammet S'nin, emniyetteki ifadesinde tişörtü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) sanığının giydiğini televizyonda gördüğünü, önemsemediğini, beyaz tişörtleri çok sevdiğini söylediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik FETÖ mensuplarının suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın sanıklarından eski Astsubay Gökhan Güçlü, üzerinde "Hero" yazan tişörtle duruşmaya girmişti.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, yaşanan tartışma üzerine cumhuriyet başsavcılıklarına, FETÖ/PDY üyesi tutukluların davaları etkilemeye yönelik mesajlar içeren kıyafetlerinin toplatılmasıyla ilgili genelge gönderilmişti.