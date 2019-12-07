Antalya'da Üretim Devrimi Kurultayı

Ülke ekonomisi giderek çıkmaza sürükleniyor. Vatan Partisi il il çözümü örgütlüyor. Üretim devrimi kurultayları sürüyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, ‘şimdi üretim devrimi zamanı’ dedi. Sürece göre hazırlıklı olmanın gereğine dikkat çekerek tüm üreticileri siyaset alanına çağırdı.

Konuşmacılardan Üretici Kadir Taş, üretimin desteklenmenin zorunluluğuna dikkat çekti. Çiftçilerin taleplerini sıraladı.

Ziraat Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Salim Mutaf, bilim ve teknolojinin üretim devriminin en önemli ayaklarından birini oluşturacağını söyledi.

İş insanı Celil Demircan, iş dünyasının Vatan Partisi’nin çözümlerini dikkatle takip ettiğini vurguladı.

Vatan Partisi Lideri, ayrıca iş insanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltının gündeminde de, başta Çin olmak üzere Avrasya ülkeleriyle ticari olanaklar vardı.



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