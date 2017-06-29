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Antalya'ya kaçmaya çalışırken yakalandı

Soygun şüphelisi Antalya'ya kaçmaya çalışırken yakalandı

Antalya'ya kaçmaya çalışırken yakalandı

Şişli'deki bir banka şubesinden silah tehdidiyle yaklaşık 100 bin lira ve bir miktar dövizi alarak kaçan şüpheli Antalya'ya gitmeye çalışırken yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bugün öğle saatlerinde Sıracevizler Caddesi'ndeki bir banka şubesine gelen kişinin silahla tehdidiyle yaklaşık 100 bin lira ve bir miktar dövizi gasbeden, yüzü maskeli şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi İstanbul'dan Antalya'ya otobüsle kaçmaya çalışırken Gebze'de yakaladı. Şüphelinin üzerinden sahte kimlik çıktığı, gerçek kimliğinin saptanmaya çalışıldığı öğrenildi. Ayrıca şüphelinin olayda kullandığı silah ve bankadan çaldığı iddia edilen paralar da ele geçirildi.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #şişli #Gasp Büro Amirliği #banka soygunu #Asayiş Şube Müdürlüğü
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