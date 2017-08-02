Antalya’da Eğitim-İş ve Kadınlar Birliği yeni eğitim müfredatına karşı bir araya geldi.
Kadınlar Birliği Sözcüsü Hikmet Özkaya, yeni müfredata neden karşı çıktıklarını açıkladı.
"Laiklik ve cumhuriyet değerleri göz ardı edilmiştir. Biyoloji derslerinin sayılarının eksiltilmesi, Atatürk’ümüzün müfredattan çıkarılmasına itiraz ediyoruz. Biz çocuklarımız şeri hükümlerle yönetmek, şeri yükümlerle eğitilmesini istemiyoruz."
Açıklamanın ardından Kadınlar, yeni müfredattan vazgeçilmesini istedikleri yüzlerce dilekçeyi Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdi.
HABER-KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ KOÇAK
ulusal.com.tr
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