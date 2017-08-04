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Antalya'da 'eskort siteleri' aracılığıyla dolandırıcılık

Kurdukları siteler aracılığıyla dolandırdıkları kişilerden yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 5 kadın şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da 'eskort siteleri' aracılığıyla dolandırıcılık

Antalya'da kurdukları "eskort siteleri" aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 kadın zanlı gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine farklı tarihlerde başvuran 6 kişi, "eskort sitelerinde" telefon numaraları yazılı kadınlara para gönderdiklerini belirterek dolandırıldıklarını iddia etti.

Şikayetler üzerine araştırma başlatan ekipler, bir ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Konyaaltı ilçesindeki eve operasyon düzenledi.

Çağrı merkezine dönüştürüldüğü belirlenen evde "M.T, T.Ç, G.T, Ş.T. ve N.Ö" isimli kadınlar gözaltına alındı. 

Kadınların, 81 il için ayrı "eskort siteleri" kurdukları, sitelere başka kadınların fotoğraflarını koyup telefon numaralarını yazdıkları, hattı arayanlardan fuhuş vaadiyle para istedikleri öne sürüldü.

Zanlıların, banka hesaplarında bu yolla elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 2 milyon lira bulunduğu belirlendi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #eskort siteleri
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