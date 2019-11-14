Ara bölgede kalan IŞİD'li terörist hakkında son dakika açıklaması

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Yabancı Terörist Savaşçı olan ve hakkında sınırdışı kararı alınan, 11.11.2019 tarihinde isteği üzerine 3’üncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan Amerika Birleşik Devleti uyruklu Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) ile ilgili olarak; ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD’ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır."

Türkiye'nin sınır dışı ettiği, Yunanistan'ın ise ülkesine kabul etmediği yabancı terörist savaşçının (YTS) tampon alandaki bekleyişi devam ediyordu.

Ürdün uyruklu ABD vatandaşı YTS Muhammad Darwis B'nin tampondaki bekleyişi 4'üncü gününde Türkiye'nin Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede sürüyordu.

Gümrükten her iki ülkeye geçişte araçla gidişlerde herhangi bir aksaklık olmamasına rağmen yaya geçişlerine izin verilmiyor.

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