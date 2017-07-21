Başbakan Yıldırım'dan deprem açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan deprem açıklaması
Almanya'den yeni açıklama
Almanya'den yeni açıklama
Anayasa Mahkemesi'nden 5 siyasi parti için suç duyurusu
Anayasa Mahkemesi'nden 5 siyasi parti için suç duyurusu
Doları olanlar dikkat! Az önce...
Doları olanlar dikkat! Az önce...

Araçlar sürüklendi

6.6 şiddetindeki depremin hasarıda büyük oldu. Birçok binada çatlak oluştu. Deniz seviyesinin yükselmesiyle 60 araç sürüklendi. Tekneler ise karaya oturdu. İşte deprem bilançosu.

Araçlar sürüklendi

Muğla'yı önce deprem ardından küçük çaplı tsunami vurdu.

6.6 şiddetindeki depremin hasarı büyük oldu. Gümbet sahilinde deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle yaklaşık 60 araç sürüklendi

Birçok araç üst üste binerken, araç sahipleri park ettiği alanda araçlarını bulamadı. Birçok araçlar çalışamaz durumda. 

Yine denizin yükselip çekilmesiyle limanda demirleyen tekneler parçalandı. Büyük çaplı maddi hasarın oluştuğu iskelede, teknelerin bir kısmı da karaya oturdu. 

Depremin korkusunu üzerinden atan vatandaşlar dolgu alanına giderek teknelerini kontrol etti. Yurttaşlar teknelerini parçalanmış görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Deprem sonrası bazı bölgelerde elektrik kesintileri de yaşandı. Elektrik hatlarının kopmasıyla ot alanlar yandı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #60 araç sürüklendi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Bartın'daki FETÖ davasında karar
Sonraki Haber
Audi 850 bin dizel aracını geri çağıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.