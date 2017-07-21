6.6 şiddetindeki depremin hasarıda büyük oldu. Birçok binada çatlak oluştu. Deniz seviyesinin yükselmesiyle 60 araç sürüklendi. Tekneler ise karaya oturdu. İşte deprem bilançosu.

Muğla'yı önce deprem ardından küçük çaplı tsunami vurdu.



6.6 şiddetindeki depremin hasarı büyük oldu. Gümbet sahilinde deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle yaklaşık 60 araç sürüklendi.



Birçok araç üst üste binerken, araç sahipleri park ettiği alanda araçlarını bulamadı. Birçok araçlar çalışamaz durumda.



Yine denizin yükselip çekilmesiyle limanda demirleyen tekneler parçalandı. Büyük çaplı maddi hasarın oluştuğu iskelede, teknelerin bir kısmı da karaya oturdu.



Depremin korkusunu üzerinden atan vatandaşlar dolgu alanına giderek teknelerini kontrol etti. Yurttaşlar teknelerini parçalanmış görünce büyük şaşkınlık yaşadı.



Deprem sonrası bazı bölgelerde elektrik kesintileri de yaşandı. Elektrik hatlarının kopmasıyla ot alanlar yandı.



ulusal.com.tr

