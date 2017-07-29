İstanbul’u 10 dakikada esir alan şiddetli yağışı değerlendiren Prof. Dr. Mikdat Kadioğlu, “Bunun adı şiddetli bir borandı. İçinde hortum, dolu, şiddetli rüzgâr ve aşırı yağış vardı. Aralık ayına kadar da bu yağışlar olabilir” dedi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, İstanbul’u perşembe günü 20 dakikada felç eden sağanak yağmur ve fırtına kentte birçok ağaç, bina ve araca zarar verdi. Yaz ortasında bastıran sağanak, dolu vatandaşları şaşkınlığa düşürdü. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Mikdat Kadioğlu, İstanbul’u esir alan şiddetli yağmuru yorumladı. Kadioğlu, “Bu olaylar, Türkiye’nin bir gerçeği. Bunun adı şiddetli boran. Bu tür olaylar yaz ayında olur. İlkbaharda başlar, sonbahara kadar sürer. Dolu kışın olmaz, yazın olur zaten. Eylül, Ekim ayında bunların artma ihtimali var. Aralık ayına kadar görebiliriz. Havanın kararması ise, bulutun içindeki damlanın büyüklüğü ile ilişkili, bulutlar güneş ışınını o kadar yutuyor ki, ışık kayboluyor” diye konuştu.



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ DİKKATE ALMALIYIZ



Kadioğlu alınacak tedbirler ile ilgili ise şunları söyledi: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının binaları yeni baştan ele alması gerekiyor. Mazgallar geçtiğimiz yılların yağışına göre inşa edilmekten vazgeçilmeli. İklim değişikliği diye konuşup duruyoruz ama biz değişmiyoruz. Yer altına yapılan mazgalları, boruları önümüzdeki iklimle beraber artan yağışın şiddetine göre değiştirmemiz lazım. 10 sene önceki yağışa göre değil, kentsel dönüşümü yaparken, su basma seviyesini doğru belirlememiz lazım.”



EN FAZLA YAĞIŞ ŞİŞLİ’DE



Yağışlarla ilgili bilgi veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürü Ahmet Kocaman ise 38 merkezde yağış ölçümü yaptıklarını belirterek, İstanbul merkezde metrekareye 20 ila 40 kilogram yağış düştüğünü söyledi. 10 gün yaşanan önce selin daha yoğun olduğunu kaydeden Kocaman, “Aslında bu sefer yağış miktarı da süresi de oldukça kısaydı. Ancak rüzgar ve dolu eklenince hayatımızı olumsuz etkiledi” diye konuştu. İstanbul Şişli’nin 38.8 ile en fazla yağış alan ilçe olduğunu söyleyen Kocaman, “Kadıköy 36.2, Silivri 36, Üsküdar 30, Büyükçekmece 29, Göztepe 25, Florya 24 olarak belirlendi” dedi.



FATİH’TE REKOR HIZDA RÜZGAR



Rüzgarın kuvvetli olması nedeniyle günlük yaşamın ciddi şekilde etkilendiğini belirten Kocaman, “Fatih Kumkapı’daki rüzgar hızını 142 kilometre olarak kaydettik. Kadıköy rıhtımda 114 kilometre, Çekmeköy’de 108, Tuzla’da 104, Ümraniye’de ise 94 kilometre olarak rüzgar kaydedildi. Rüzgar dolunun da etkisini artırdı” ifadelerini kullandı. Haftalık tahmin yaptıklarını kaydeden Kocaman, önümüzdeki günlerde İstanbul’a yağış beklemediklerinin de altını çizdi.



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