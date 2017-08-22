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Aranan ESP Genel Başkanı Otlu yakalandı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ESP Genel Başkanı Çiçek Otlu, Ankara'da gözaltına alındı.

Aranan ESP Genel Başkanı Otlu yakalandı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca sol terör örgütlerine yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında serbest kaldıktan sonra nisan ayında hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanı Çiçek Otlu, Ankara'da gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Dikmen semtinde bir yakınına ait evde yakalanan Otlu'nun, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #esp #Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı #Çiçek Otlu #ankara
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