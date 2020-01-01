Arap Birliği'ne sert uyarı

Arap Birliği Libya gündemiyle olağanüstü toplandı. Libya Daimi Temsilcisi Salih eş-Şemahi toplantıda sert uyarılar yaptı.

Kahire yönetiminin çağrısı ile toplanan Arap Birliği, toplantı sonrası yazılı açıklama yaptı. Açıklamada,

- Libya topraklarının birlik ve bütünlüğünün korunması

- Yabancı müdahalenin reddedilmesi

- Aralık 2015’te imzalanan Suheyrat Anlaşması çerçevesinde krize siyasi çözüm bulunması kararları öne çıktı.

Arap Birliği toplantısına damga vuran isim ise Libya Daimi Temsilcisi Şemahi oldu. Şemah, Birliğin Libya konusunda çifte standart uyguladığını söyledi. Sert eleştiriler yaptı.

Arap Birliği Trablus’a 9 aydır düzenlenen saldırılar karşısında derin bir uykuya daldı. Trablus’a saldırı düzenlendiğinde BM’nin raporlarında saldırganları destekleyen ülkelerin isimleri kamuoyuna deklere edildiği zaman Arap Birliği neredeydi? Her şey delilleri ile belgelenmiş

durumda. Libya halkı çocukların öldürülmesine neden olanları asla unutmayacak

Türkiye ve Libya arasındaki mutabakat hakkında da konuştu Şemahi. İki meşru hükümet arasında imzalanan mutabakatlar gerekçe gösterilerek "Ulusal Mutabakat" hükümetinin yıpratılmaya çalışıldığını söyledi.

Şemahi, Arap Birliği’ni Trablus’a yapılan saldırıları durdurmaya, meşru hükümeti desteklemeye ve askeri saldırıları kınamaya çağırdı.

Arap Birliği'nin kararlarına Türk Dışişlerinden de yant gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "açıklamaları not ettik" dedi. "Dış destekli saldırılar" konusunda uyardı.

Libya Siyasi Anlaşması ve BMGK'nin 2259 sayılı kararının hilafına sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından başta başkent Trablus'a yönelik olmak üzere aylardır sürdürülen dış askeri destekli saldırılar karşısında Arap Ligi'nin sessiz kaldığı, kararlı ve uluslararası meşruiyetin

yanında bir tutum ortaya koyamadığı da ortadadır.

Aksoy Libya'da siyasi çözüm için saldırıların durdurulması ve tam ateşkes çağrısı yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin Libya'nın meşu hükümeti olan Ulusal Mutabakat Hükümetine verdiği tam desteğin süreceği de belirtildi.

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