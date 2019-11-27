Arnavutluk'ta meydana gelen depremin ardından Türkiye harekete geçti
Arnavutluk'ta meydana gelen 6. 4 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye harekete geçti. 26 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları için kargo uçakları AFAD ekipleri ile havalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasına Arnavutluk için çağrı yaptı. Öte yandan bir deprem de Yunanistan'da oldu.
GÜNDEM 27.11.2019, 20:39
Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağır oldu.
Depremde 26 kişi hayatını kaybetti. 600'den fazla kişi yaralandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, islam ülkelerine Arnavutluk için çağrı yaptı.
Arnavutluk'un ardından bir deprem de Yunanistan'da oldu.
Mora Yarımadası'nın güneyinde yer alan Kithira Adası ile Girit Adası arasında meydana gelen depremin büyüklüğü 6.1 olarak bildirildi.
Ege Denizi'ndeki deprem Yunanistan'ın başkenti Atina'da da hissedildi.
ulusal.com.tr
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