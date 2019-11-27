Arnavutluk'ta meydana gelen depremin ardından Türkiye harekete geçti

Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağır oldu.

Depremde 26 kişi hayatını kaybetti. 600'den fazla kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, islam ülkelerine Arnavutluk için çağrı yaptı.



Arnavutluk'un ardından bir deprem de Yunanistan'da oldu.

Mora Yarımadası'nın güneyinde yer alan Kithira Adası ile Girit Adası arasında meydana gelen depremin büyüklüğü 6.1 olarak bildirildi.

Ege Denizi'ndeki deprem Yunanistan'ın başkenti Atina'da da hissedildi.

ulusal.com.tr