Türkiye'nin denizci bir ülke olması adına çok mesai saferttiklerini belirten Arslan, "180 bin gemi adamımız var. 35 bini aktif zabitan sınıfında meslektaşımız var. 60 üzerinde akdedite edilmiş eğitim kurumumuz var. Çin'den sonra en çok gemi adamı yetiştiren ikinci ülkeyiz. Mevzuatı güncelliyoruz, gemi adamlarımızın sahip olması gereken belgeleri kolaylaştırıyoruz, sistemi basitleştiriyoruz" diye konuştu.Kaynak: DHA
DENİZ TİCARET FİLOSU YÜZDE 100 ARTTI
Ahmet Arslan, "Kabotaj'da taşınan araç sayısında 12,7 milyon'a ulaştık. Ro-Ro hatlarını 9'dan 19'a çıkardık. Ro-Ro ile taşınan araç sayısı 220 binden 451 bine çıktı. Deniz ticareti deniz yolu taşımalarıyla özellikle dış ticarette 57 milyar dolar gelir elde ederken bugün 199 milyar dolar gelir elde ediyoruz. Limanlarda yük miktarı 2 buçuk kat arttı. Hopa'dan İskendurun'a uluslararası trafiğe açık 170 limanımız var. Deniz ticaret filomuz yüzde 100'ün üzerinde artış ile 29 milyon detveyt tona yükseldi. Şu anda ülkemizin yılda 700 bin çelik işleme kapasitesi 4,5 milyon detveyt ton gemi üretebilme imkanı vardır." şeklinde konuştu.
"DENİZCİLİK SEKTÖRÜ YENİ MEZUNLARLA DAHA GÜÇLÜ"
Bakan Arslan, bugün mezun olan 106 öğrenciyle sektörün daha güçlü hale geleceğini ifade etti. Fakülte için staj gemisi talebinin çok önemli olduğunu kaydeden Arslan, geminin yapım dönemindeki maliyetinin ne olursa olsun bakanlık tarafından karşılanacağı müjdesini verdi. Ahmet Arslan, mezunların bundan sonra sektörün içinde olacağını belirterek, "Artık bizimle birlikte sektöre hizmet edecekler. Yolları ve bahtları açık olsun. Denizcilik meşakkatli ve bir o kadar da kutsal bir meslek" ifadelerini kullandı.
DERECEYE GİRENLERE PLAKET VERİLDİ
Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca, Ahmet Arslan'a İTÜ rozeti takdim etti. Ayrıca bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilere plaket takdim edildi. Birinciler ödüllerini Bakan Arslan'dan aldı. Ödül töreninin ardından da mezunlar hep bir ağızdan 'denizcilik' yemini etti.
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