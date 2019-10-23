Artık gözler 30 kilometrenin güneyinde

Türk Ordusu, PKK koridorunun kalbine girdi, Amerika'nın ikinci İsrail hedefi derinden sarsıldı. Tarihi Soçi Mutabakatı Ankara-Şam işbirliği için yeni bir kapı araladı.



Türkiye'nin güney sınırlarda terör örgütü PKK/PYD'nin bulunmaması Ankara'nın kırmızı çizgileri arasında yer alıyor. Soçi Mutabakatı ile terör unsularının 30 km güneye çekilmesini Rusya ve Suriye gerçekleştirecek. Böylece PKK/PYD M4 karayolu ile Irak sınır hattında kalan bölgede sıkışacak.



30 kilometrenin güneyindeki terör varlığına karşı da yeni bir işbirliği alanı oluşacak.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından bölgede kaybeden Amerika'nın çekilişi Soçi Mutabakatıyla da kayıt altına alındı.

Ankara Şam birlikteliği için de yeni bir başlangıç olarak değerlendirilen mutabakat, mültecilerin Suriye'nin bütününe geri dönüşüne de kapı araladı.



ulusal.com.tr