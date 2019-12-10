"Asker karısı gibi ağlıyor" sözüne tepki

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın İyi Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya yönelik sarfettiği "Asker eşi gibi ağlıyor" sözü büyük skandala neden oldu. MHP İl Başkanı'nın sözü yurt çapında tepkiyle karşılandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pehlivan'ı görevden aldı. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, düzenlediği basın toplantısında bu sözün tüm asker eşleri için incitici olduğunu söyledi.

Kaya, MHP lideri Bahçeli'ye de teşekkür etti.

İyi Parti İl Başkanı Cemal Sarı da Burak Pehlivan'ın sözüne tepki gösterdi.

Sarı, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski başkanlarından İsmet Sezgin'in ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşımı eleştirdi.

CHP'li Mersin, başbakan yardımcılığı, bakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapmış olan İsmet Sezgin'in ölüm yıldönümünde sosyal medyadan bir mesaj paylaşmıştı. Mersin paylaşımında, "Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkında verilen idam kararına TBMM'de yapılan oylamada idam edilmesi için oy kullananlardan İsmet Sezgin'i ölüm yıldönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

ulusal.com.tr