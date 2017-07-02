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Askere muhteşem selamlama

TSK'da moraller yüksek. Diyarbakır'da operasyondan dönenen timi almaya giden Skorsky helikopterinin pilotu, kahraman askerleri havada akrobatik hareketler yaparak selamladı.

Askere muhteşem selamlama

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürüttükleri başarılı operasyondan dönen askerleri sıradışı bir şekilde selamlandı.

Operasyondan dönen timi almak üzere belirlenen buluşma noktasına giden Skorsky tipi helikopterin pilotu, terör örgütüne ağır darbeler indiren tim için eşi benzeri görülmemiş bir saygı uçuşu yaptı.

Son bacak olarak adlandırılan yaklaşmayı yapan pilot, yere inmeden önce akrobatik hareketlerle kahramanları selamladı.

Alçak irtifada helikopteri burun aşağı veren tecrübeli pilot, 45 dereceden dik bir açıyla yere paralel şekilde uçtu.

Havada zorlu pozisyonda 1,5 tur atan pilot, mehmetçiği selamladıktan sonra inişe geçti.

Operasyondan dönen askerler bu sıradışı selamlamayı keyifle izledi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #tsk #diyarbakır #Skorsky #helikopter #mehmetçik #asker
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