Kilis'te sivil askeri araçla kamyonun çarpışması sonucu iki asker şehit oldu, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kilis-Elbeyli yolunun 18. kilometresinde, Piyade Astsubay Şevket Anlıdelik idaresindeki (30) 27 L 1683 plakalı askeri sivil araç, karşı yönden gelen Süleyman Temizkan yönetimindeki 31 ZB 251 plakalı kamyonla çarpıştı.



Çarpışma sonucunda askeri araçta bulunan Piyade Uzman Çavuş Ömer Çintay (29) olay yerinde hayatını kaybetti.



Kazada, yaralanan sürücülerin yanı sıra kamyonette bulunan Mehmet Ünal, Deniz , Mehmet ve Ahmet Temizkan, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Hastanede tedavi altına alınan Piyade Astsubay Şevket Alnıdelik, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şehit Çintay ve Alnıdelik'in naaşları, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Morguna gönderildi.

Şehit askerler için yarın Gaziantep Havalimanında tören düzenleneceği öğrenildi.