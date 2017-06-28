Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
"Koçyiğit askeri okul personeli ve öğrencilerini fişledi"
Tablet ve telefonlara dikkat
Tablet ve telefonlara dikkat

Askeri araçla kamyon çarpıştı: 2 şehit, 5 yaralı

Kilis'te sivil askeri araçla kamyonun çarpışması sonucu iki asker şehit oldu, 5 kişi yaralandı.

Askeri araçla kamyon çarpıştı: 2 şehit, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kilis-Elbeyli yolunun 18. kilometresinde, Piyade Astsubay Şevket Anlıdelik idaresindeki (30) 27 L 1683 plakalı askeri sivil araç, karşı yönden gelen Süleyman Temizkan yönetimindeki 31 ZB 251 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışma sonucunda askeri araçta bulunan Piyade Uzman Çavuş Ömer Çintay (29) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada, yaralanan sürücülerin yanı sıra kamyonette bulunan Mehmet Ünal, Deniz , Mehmet ve Ahmet Temizkan, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Piyade Astsubay Şevket Alnıdelik, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Şehit Çintay ve Alnıdelik'in naaşları, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Morguna gönderildi.
Şehit askerler için yarın Gaziantep Havalimanında tören düzenleneceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kilis #şehit
banner863
Önceki Haber
Ezo Gelin'in gerçek hikayesi
Sonraki Haber
Manisa'da zihinsel engelliler için yaratılan iş imkanları onları hayata bağladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.