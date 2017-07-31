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Askeri öğrenciler, Ankara'da! MSB'den atama istediler

15 Temmuz darbe girişiminin ardından harp okullarının kapatılmasıyla boşa çıkan askeri öğrenciler, göreve atanmaları için Milli Savunma Bakanlığına dilekçe verdi. OHAL İşlerini İnceleme Komisyonu'nun kapsamına girmedikleri için dilekçeleri komisyondan geri dönen öğrenciler, bakanlıktan haklarında güvenlik soruşturması yapılmasını istedi.

Yüzlerce askeri öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi için Ankara toplandı.

FETÖ'cü darbe girişimi sonrası kararnameyle harp okullarının kapatılmasının ardından boşa çıkan askeri öğrenciler, göreve atanmak için Milli Savunma Bakanlığına başvuru yaptı.

Bakanlık önünde toplananlar adına, 3 harp okulu öğrencisi ve 2 velinin yer aldığı 5 kişilik heyet bakanlık yetkilileriyle görüştü. Görüşmede, haklarında güvenlik soruşturması yapılmasını istediler.

Askeri öğrenciler OHAL İşlerini İnceleme Komisyonu'nun inceleme kapsamına girmiyor. Hükümet daha önce askeri öğrenciler komisyonun kurulması için çalışma başlattığını açıklamıştı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #asker #ankara #Milli Savunma Bakanlığı
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