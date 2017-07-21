Darbe girişiminin ardından kapatılan askeri okulların öğrencilerinin OHAL komisyonuna başvurusu reddedilmişti. Konu Başbakan Binali Yıldırım'a soruldu. Yıldırım, askeri öğrencilerin başka üniversitelere yerleştirildiğini söyledi, "OHAL inceleme komisyonuna gelecek bir konu değildir" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri okullar kapatıldı, askeri öğrencilerin okullarla ilişiği kesildi. Olağanüstü Hal inceleme komisyonun kurulmasıyla öğrencilere geri dönüş umudu doğsa da bu yönde yapılan başvurular reddedildi.Konuya ilişkin açıklama Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, askeri okullardan uzaklaştırılan öğrencilerin tamamının başka üniversitelere yerleştirildiğini söyledi.Peki öğrenciler OHAL komisyonuna başvurabilecek mi? Yıldırım'ın açıklamalarına göre askeri öğrenciler için bu yol kapalı.Okullardan uzaklaştırılan askeri öğrenciler ise Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun çalışmasına ilişkin usul ve esaslarını içeren yönetmeliğe göre komisyonun başvurularını kabul etmesini istiyor. Öğrenciler, dayanak olarak da komisyonun görevlerini içeren 3. ve 4. maddeyi gösteriyor."Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen aşağıdaki işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verir." şeklindeki 3. maddenin "b" bendinde "öğrencikle ilişiği kesinmesi" ifadesi yer alıyor. Yani bu maddeye göre komisyon askeri öğrencilerin başvurusunu da değerlendirebilir.OHAL KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARIMADDE 3 – (1) Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen aşağıdaki işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verir.Usul ve esaslar içerisinde Başvuru sahipleri kısmında da yine "öğrencilikle ilişiği kesilenler başvuru yapabilir." maddesi bulunuyoır.Binali Yıldırım'ın "üniversitelere yerleştirildiler" açıklamasına ise askeri öğrenciler tepkili. Öğrenciler, eğitim devam ederken çıkarılan öğrencilerin üniversitelere yerleştirildiğini ancak mezun olduktan sonra görev bekleyenlerin mağduriyet yaşadığını belirtiyor. Mezun olduktan sonra görev alamayan öğrencilere gönderildikleri üniversitelerden verilen diplomada "KHK kanunları gereği bu kişi bilgisayar teknolojisinden mezun olmuştur." ifadesi yer alıyor. Bu nedenle öğrenciler iş bulamadıklarını belirtiyor.