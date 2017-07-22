"Askeri okullar derhal açılsın"
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"Askeri okullar derhal açılsın"

Askeri okulların yeniden açılması için başlatılan nöbet eylemi 42'nci haftasında. İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda vatansever, "Askeri okullar derhal açılsın" çağrısı yaptı.

"Askeri okullar derhal açılsın"
İstanbul'da Beşiktaş Meydanı'ndan "askeri okular açılsın" sesleri yükseldi.

Askeri okulların yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesi 42'inci haftasında. Eylemin öncülerinden Hıdır Hokka, okullar açılana kadar bu mücadelenin süreceğini vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olmazsa olmazı askeri okulların yeniden açılması emekli komutanlara da çağrı yaptı.

Eylemde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları da protesto edildi.

Hıdır Hokka, 28 Eylül'de yapılacak olan sözde Kürdistan Referandumu konusunda da açıklamalada bulundu.

ulusal.com.tr
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