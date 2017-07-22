İstanbul'da Beşiktaş Meydanı'ndan "askeri okular açılsın" sesleri yükseldi.
Askeri okulların yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesi 42'inci haftasında. Eylemin öncülerinden Hıdır Hokka, okullar açılana kadar bu mücadelenin süreceğini vurguladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olmazsa olmazı askeri okulların yeniden açılması emekli komutanlara da çağrı yaptı.
Eylemde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları da protesto edildi.
Hıdır Hokka, 28 Eylül'de yapılacak olan sözde Kürdistan Referandumu konusunda da açıklamalada bulundu.
ulusal.com.tr
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