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Askerlerin zehirlenmesi ile ilgili yeni gelişme!

Manisa'da askeri kışlalarda yaşanan gıda zehirlenmeleriyle ilgili gözaltındaki yemek şirketi çalışanı 24 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

Askerlerin zehirlenmesi ile ilgili yeni gelişme!

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki zehirlenme şüphesiyle ilgili gözaltına alınan, kışlaya yemek veren özel firmanın kentteki çalışanı 24 kişi, gözaltı süreleri 1 gün uzatıldığı için bugün sağlık kontrolünden geçirildi. 

Manisa 1'inci Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 17 Haziran gecesi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 731 askeri etkileyen olayla ilgili, kışlaya yemek veren özel şirketin Manisa'daki çalışanı 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan V.A.G., M.K., E.D., F.Y., M.K., H.D., G.C., M.P., M.S., Ö.Y., L.K., H.Z., C.B., A.K., M.Ş., A.K., Y.K., M.Ş., Y.D., M.K., M.K., V.A., N.Y. ve İ.Y., emniyetteki işlemleri sürüyor. Zanlılar, bugün gözaltı sürelerinin uzatılması sebebiyle sağlık kontrolünden geçirildi. Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında kadın ve erkek zanlılar, ayrı ayrı araçlarla Manisa Devlet Hastanesi'nde getirildi. Erkekler otobüsle, kadınlar ise özel polis araçlarında hastaneye getirilip, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar emniyete götürüldü.Gözaltı süresi 1 gün uzatılan zanlıların yarın (çarşamba) adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
 
HASTANEDE TEDAVİ GÖREN ASKER SAYISI 3'E DÜŞTÜ
 
Manisa Valiliği ise tedavi gören asker sayısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Düne kadar 8 olan tedavi gören asker sayısının, bugün saat 11.00 itibariyle, 5 kişinin daha taburcu olmasıyla 3'e düştüğü açıklandı. Tedavisi süren 3 askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi./Vatan

Etiketler; #Manisa #asker zehirlenmeleri
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Adil Aydın - 5 gün önce
Tifo, kolera...vb aşıları gerekli. Kuduz aşısı da stoklanmalı.
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