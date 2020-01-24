Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
Ocak, şubat ve mart aylarında askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıklandı. Sonuçlar e-Devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenilebiliyor.
GÜNDEM 24.01.2020, 14:51 24.01.2020, 16:11
Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı.
Askerlik yerleri ve bedelli askerlik yerleri için beklenen açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
Yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını e-devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.
Askeralma Kanunu'na göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.
Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.
ulusal.com.tr
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