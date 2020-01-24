Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı.

Askerlik yerleri ve bedelli askerlik yerleri için beklenen açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını e-devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.

Askeralma Kanunu'na göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

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