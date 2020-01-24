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Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Ocak, şubat ve mart aylarında askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıklandı. Sonuçlar e-Devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenilebiliyor.

GÜNDEM 24.01.2020, 14:51 24.01.2020, 16:11
Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı.

Askerlik yerleri ve bedelli askerlik yerleri için beklenen açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını e-devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.

Askeralma Kanunu'na göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

ulusal.com.tr

#askerlik #edevlet
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