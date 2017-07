ASKON Genel Başkanı Koca, "Türkiye'de son dönemlerde ırkçı, ayrıştırıcı ve ötekileştirici dilin dozajında artışlar gözlemlenmektedir. Bu dilden bir an önce uzaklaşılması gerekir." dedi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Mustafa Koca, Türkiye'de son dönemde ırkçı, ayrıştırıcı ve ötekileştirici dilin dozajında artışlar gözlemlendiğini, bu dilden bir an önce uzaklaşılması gerektiğini belirtti.

Mustafa Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de son dönemde ırkçı, ayrıştırıcı ve ötekileştirici dilin dozajında artışlar gözlemlendiğini kaydetti.



Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu dilin bölücü bir dil olduğu, toplumu dinamitleştirdiği aşikardır. Bu dilden bir an önce uzaklaşılması gerekir. Komşusu Suriyelilere kucak açan Türkiye’de hamile bir anne ve bebeği hunharca katledilmiştir.



Şunu asla unutmayalım; Aylan bebeğin sahile vuran cansız bedenine ağıtlar yakanlar, Aylan bebeğin dirisini kabul etmedi. Kendilerine 'modern' ve 'çağdaş' diyenlerin insan hayatı söz konusu olunca nasıl duyarsızlaştığına şahit olduk. Türkiye, dara düşmüş komşularına dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde kardeş elini uzattı."



Türk toplumunun kardeşliği de, muhacirliği de iyi bildiğini belirten Koca, "Bizi biz yapan değerler arasında ensar kardeşliği, muhacir kardeşliği de vardır." ifadesini kullandı.



Toplumu kutuplaştıracak, ırkçı, ayrıştırıcı ve ötekileştirici dilden bir an önce uzaklaşılması gerektiğini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:



"Son dönemlerde sorumluluk sahibi taşıyan yönetim kadroları ve bazı medyamızda bu ağzı ziyadesiyle görmekteyiz. Bu ağızlar susmadığı sürece hiç tasvip etmediğimiz, lanetlediğimiz eylemler beslenmeye, görmek ve duymak istemediğimiz elim hadiseler yaşanmaya devam edecektir. Şu çok iyi bilinmeli ki bu söylemlere sahip çıkanlar, bu vahşetin de birer mimarı olacaktır."