Aslı Baş öldü mü, öldürüldü mü? Avukatları ilk kez Ulusal Kanal'a konuştu

Aslı Baş, öldürüldüğünde henüz 32 yaşına girmiş genç bir kadındı. 'Miss Model Of The World' yarışmasında 2003 yılı birincisi olmuştu. Mankenler kraliçesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2010 yılında turizimci Ahmet Bayer'in villasında hayatını kaybetti.

Soruşturmada sanıklar turizmci Ahmet Bayer ile oğulları Hakan Bayer, Volkan Bayer ve yanlarında çalışan Murat Umirov. Sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili soruşturma tam 10 yıl sürdü. 10 yılda 3 cumhuriyet savcısı ile 3 mahkeme başkanı değişti.

Sanıklar olayın bir intihar girişimi oldugunu iddia etsede bilirkişi raporu olaya cinayet dedi. Aslı Baş'ın olayın yaşandığı gece sarhoş olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü iddia edildi. Ancak otopsi raporunda Baş'ın vücudunda alkol ve ilaç çıkmadı.



Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ile olay yerinde tatbikat yapıldı. Sanıkların anlatımları ve olası atma pozisyonlarında cansız manken kullanılarak uygulandı. Raporda sanık anlatımlarına göre yapılan denemelerin hiçbirinde cansız mankenin maktulün düştüğü yere ve olaydaki pozisyonda düşmediği ifade edildi. Raporda aynı zamanda düşüş pozisyonunun maktulün başkaları tarafından sırtüstü tutulmak suretiyle atılması halinde mümkün olacağı ifade edildi.

Raporda maktulün kendi iradesiyle atladığı düşünülürse vücut ağırlığına göre önce maktulün düşmesi sonra arkadan yaprakların gelmesi gerektiğini söylüyor. Ancak güvenlik kameralarında önce yaprak düşmektedir.

Geçen bu 10 yılda ifadeler değişti, pek çok tutarsızlık ortaya çıktı. Davada ortaya çıkan önemli delillerden biri de Ahmet Bayer'in ses kaydıydı. Bayer, 112 acil aramasında intihar girişimi ile yüksekten düşme değil merdivenden düşme olduğunu söyledi. Bu kayıt Ahmet Bayer'in daha sonra mahkemede vereceği ifadelerle çelişiyordu.

28 Nisan 2014'de ise henüz 112 kayıtları bilinmezken Bayer'in çok yakın arkadaşı Oğuzhan Gökçöl, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir ifade verdi. İfadesinde Ahmet ile Aslı Baş’ın ölümüyle ilgili konuşulurken Ahmet Bayer’in kendisine ‘keşke ittirmeseydim’ dediğini söyledi.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava 15 Ocak'ta sonuçlandı. Ahmet Bayer ile oğulları Volkan ve Hakan Bayer hakkında "kasten öldürme" suçundan kamu davası açılmış ise de yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine hükmedildi.

Baş ailesinin avukatları karara itiraz etti. Gerekçeli kararın yazılması bekleniyor.



HABER: BERFİN BAKAY

KAMERA: ŞENGÜL DERİN

ulusal.com.tr