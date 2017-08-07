Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ndeki Assos Ören Yeri, dünyada korunmuş en güzel Yunan şehir devleti örneği. Assos'ta devam eden kazılara başkanlık eden Prof. Dr. Nurettin Arslan, son yıllarda yaptıkları kazılarda bunu kanıtlayan yeni veriler elde ettiklerini söyledi.

"Assos dünyada korunmuş en güzel Yunan şehir devletidir" tezi son yıllarda yapılan kazılarla birlikte daha da güçlendi.Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Behramkale Köyü'ndeki Assos Ören Yeri'ndeki kazı çalışmaları çok eskiye dayanıyor. Ancak son buluntular kentin günümüze dek korunmuş en iyi Yunan şehir devleti örneği olduğunu destekledi.Assos kazılarına 11 yıldır başkanlık eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.Assos'ta Yunan şehir devletlerinde bulunması gereken alanlar ve yapıların tümü var. Daha da önemlisi bu yapıların günümüze kadar korunmuş olması tarihe ışık tutuyor.