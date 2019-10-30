Astana garantörleri Cenevre'de

Cenevre'de Suriye Anayasa Komitesi, çalışmalarına başladı.



Türk, Rus ve İran Dışişleri Bakanları İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelip Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarını görüştü.



Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM Cenevre Daimi Temsilciliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na katıldı.



Cenevre'deki 29 Ekim Resepsiyonu'nun bir de sürpriz konuğu vardı.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Çavuşoğlu ile birlikte törene katıldı. Törende konuşma yaptı. Dinleyicilere Atatürk-Lenin dostluğu dönemini hatırlattı.

Rus Dışişleri Bakanı Türkiye ile Rusya'nın zor yıllardaki işbirliğini canlı tutmaya devam ettiği için Türkiye'ye teşekkür etti. İki ülkenin stratejik ortak olduğunu söyledi.



Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Kurtuluş Savaşı sırasında ülkesinin sunduğu desteği hatırlamaya devam ettiği için Türk halkına minnettar olduklarını belirtti. İki ülkenin stratejik ortak olduğunu söyledi.

ulusal.com.tr

