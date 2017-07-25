Siirt'te şehit olan Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin dedesi törende "5 erkek torunum var. Onlar da vatana kurban olsun. Vatan sağ olsun." dedi. Akdağ Bayka'n Çukurca köyünde Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapıyordu.

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Siirt şehidini 5 binden fazla yurttaş son yolculuğuna uğurladı.



PKK'lılar Baykan ilçesinin Çukurca köyünde askeri araca saldırmış, Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ şehit olmuştu.



Çukurca Jandarma Karakol Komutanı olan Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ için ilk tören Siirt'teydi.



Memleketi Tokat'a uğurlanan Akdağ için Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı.



Şehidin dedesi Mehmet Akdağ ağlamadı, PKK'ya meydan okudu.



Akdağ'ın naaşı Erenler Mezarlığında bulunan Garnizon Şehitliğinde defnedildi.



Ayrıca geçen 10 Mayıs’ta şehidin annesi Güllüzar Akdağ, 'Serebral Palsi' hastası kızına baktığı için yılın annesi seçilmişti.







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